Тель-Авив, Израиль, , 08:14 — REGNUM Родственники жертв террора накричали на премьер-министра Израиля Нафтали Беннета во время его выступления на церемонии в день памяти павших воинов и жертв террора. Об этом 4 мая сообщило издание Times of israel.

Флаг Израиля Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Как уточнило издание, родственники погибших публично назвали Беннета предателем. В течение десяти минут близкие погибших стыдили премьера, другие люди пытались их успокоить. После этого Беннет взял паузу, во время которой он молча стоял на трибуне, прежде, чем продолжить своё выступление.

«Семьи жертв террора святы. Для них нормально кричать и для них нормально выражать свою боль. Я очень люблю вас и слышу вашу боль», — так продолжил Беннет свою речь.

Премьер-министр Израиля назвал день памяти павших воинов и жертв террора свидетельством «взаимной ответственности, которая течет в венах израильского общества».

«Это доказательство ценности дружбы и уважения, которое мы питаем к тем, кто пожертвовал собой ради страны, ради нас. Это наша клятва, наш завет как народа. Это заявление о том, что в этом израильском путешествии — путешествии мужества, горя и боли, самоотверженности и силы — мы все партнеры. Мы здесь все вместе, и у нас одна судьба, одна миссия», — цитирует Беннета пресс-служба на сайте правительства Израиля.

День памяти павших воинов и жертв террора в этом году в Израиле отметили 4 мая, перед днём Независимости Израиля. В этот день отменяются все увеселительные мероприятия и телепередачи. На кладбищах страны проводятся церемонии поминовения погибших. Имена павших при исполнении своего долга военных и погибших от рук террористов соотечественников граждане Израиля стали записывать с 1860 года. По данным минобороны страны, на настоящее время в список внесено 24 068 человек.