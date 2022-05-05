Омск, 5 мая, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Концерт в поддержку населения Донбасса пройдёт в Омской филармонии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе филармонии.

Иван Шилов ИА REGNUM Омск

На омской сцене выступят артисты Донецкой государственной академической филармонии.

19 мая в Концертном зале струнный ансамбль «Дива-квартет» (художественный руководитель Оксана Сарычева) и инструментальная группа «Focus-band» (художественный руководитель Ирина Чубарь) исполнят номера программы «От Вивальди до рока». Часть средств от продажи билетов направят в помощь пострадавшим жителям Донбасса.

Женский струнный квартет «Дива-квартет» был создан в 2016 году в Донецкой государственной академической филармонии. Коллектив Focus-Band образован в 2021 году. В его состав входят молодые солисты-инструменталисты Донецкой государственной академической филармонии.

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