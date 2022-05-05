Бай-Тайгинский район, Тува, 5 мая 2022, 08:12 — REGNUM Следователи в Туве организовали проверку по факту травмирования несовершеннолетнего участника туристического похода. Инцидент произошёл днём 3 мая в Бай-Тайгинском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.
По предварительным данным, тургруппа в составе четырёх учителей и восьми школьников из села Эрги-Балык готовились к первенству по спортивному туризму.
«В какой-то момент двое участников туристической группы провалились в расщелину, в результате чего получили многочисленные травмы», — отметили в ведомстве.
На помощь им пришли находившиеся рядом опытные альпинисты. Прибывшие на место спасатели эвакуировали пострадавших бортом МЧС в Кызыл, где их госпитализировали в больницу.
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