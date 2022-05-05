Бай-Тайгинский район, Тыва, 5 мая, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Следователи в Туве организовали проверку по факту травмирования несовершеннолетнего участника туристического похода. Инцидент произошёл днём 3 мая в Бай-Тайгинском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

СУ СКР по Туве Эвакуация пострадавших туристов. Тува

По предварительным данным, тургруппа в составе четырёх учителей и восьми школьников из села Эрги-Балык готовились к первенству по спортивному туризму.

«В какой-то момент двое участников туристической группы провалились в расщелину, в результате чего получили многочисленные травмы», — отметили в ведомстве.

На помощь им пришли находившиеся рядом опытные альпинисты. Прибывшие на место спасатели эвакуировали пострадавших бортом МЧС в Кызыл, где их госпитализировали в больницу.