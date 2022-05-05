Ижевск, , 08:10 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 4 мая после перенесенного заражения коронавирусом выписались 37 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 161 546 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

За время пандемии в республике подтвердили 166 051 случай заражения коронавирусом, из них 33 — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили 30 новых случаев заражения. В числе новых носителей вируса двое несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 14 человек старше 65 лет.

4021 человек скончался в регионе за время пандемии, накануне и за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы 26 человек, накануне в больницы попал 21 житель республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 2755 человек, 151 пациент ковид-центров имеет признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 24 человека — в тяжелом состоянии, из них семь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 4 мая в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 697 386 человек.

Второй компонент препарата получили 556 988 жителей республики, завершив процесс вакцинации полностью.