Донецк, 5 мая, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Жительница донецкого города Ясиноватая погибла в результате обстрела украинских войск. Об этом 5 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

Происшествие случилось в микрорайоне Зорька города Ясиноватая. Мирная жительница погибла в результате артиллерийского обстрела с украинских позиций.

В штабе рассказали, что на улице Молодёжная загорелось здание стоматологии, а на улице Кубанской оказались повреждены дома.