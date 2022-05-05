Казань, , 08:11 — REGNUM Арбитраж Татарии вернул кредитору старейшей судоходной компании Поволжья — АО «Судоходная компания «Татфлот» заявление о несостоятельности. Банкротное производство прекратили в связи со вступлением в действие моратория, установленного правительством РФ с 1 апреля 2022 года. Возвращение иска «не препятствует повторному обращению с такими же требованиями в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения», передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

К дате начала моратория заявление к производству еще не было принято и, соответственно, оно подлежит возвращению.

Напомним, спор слушался с марта 2022 года. Основанием для обращения в суд бизнесмена из Мордовии стал долг в размере 415 тыс. рублей. Это была далеко не первая попытка инициировать дело о несостоятельности в отношении «Татфлота». Ранее претензии к оператору двух речных портов Татарии имел налоговый орган.