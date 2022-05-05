Москва, 5 мая, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Рубль продолжает издеваться над европейскими политиками, игнорируя все ранее введенные санкции, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Курс доллара к рублю 4 мая опустился до минимальных значений с марта 2020 года. Пара доллар/рубль обвалилась на 6,57%, до 66,30 руб., евро/рубль — на 5,76%, до 70,44 руб., фунт/рубль — на 4,86%, до 85,15 руб.

Факторы укрепления нацвалюты остаются прежними — это ограничение на движение капитала и резкое сокращение импорта.

ЕС объявила о введении шестого пакета санкций против России за события на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести поэтапное нефтяное эмбарго на российские энергоресурсы, а также отключить от международной платежной системы SWIFT. Совет ЕС рассмотрит новый пакет санкций 10 мая.

Отключение крупных банков от SWIFT это удар по банковской системе и затруднит проведение международных расчётов. Но это не смертельно. Есть другие способы переводов, но медленные.

Что касается эмбарго от нефти, то Россия увеличивает экспорт в юго-восточном направлении. Россия уйдёт на азиатские рынки, а вместо неё в Европу придут ближневосточные поставщики.

Другим позитивным фактором для рубля стала новость о том, что владельцы российских еврооблигаций получили валютные платежи от эмитента.

Об исполнении обязательства по суверенным еврооблигациям Минфин России сообщил на официальном сайте 29 апреля перед выходными.

Сегодня, 5 мая, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent стоит $110,44. Индекс доллара заметно снизился после заседания ФРС США и выступления Джерома Пауэлла.

На пресс-конференции он дал понять, что на ближайших заседаниях также будут обсуждаться повышения ставок на 50 б. п. Тем самым глава ФРС снизил рыночные ожидания по повышению ставки в июне на 75 б. п.

Поскольку ЦБ России не торопится устранять дисбаланс между спросом и предложением, российская валюта может продолжить наступление на тонком рынке.

Не нужно забывать, что в конце апреля и в начале мая увеличились продажи евро, полученные от европейских покупателей газа, что тоже поддерживает рубль.

Снижение спроса на валюты также вызвано длительными майскими праздниками. Объем на локальном рынке может увеличиться с 11 мая. Если резкого отскока до конца недели не произойдёт, курс доллара двинется тестировать уровень 60 рублей.

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