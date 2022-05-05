Якутск, 5 мая, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Глюкометры российского производства и тест-полоски выданы первым девяти пациентам клинической больницы №3 в Якутске — закуплена первая партия в 3 тыс. глюкометров для льготной категории граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Pixabay.com Сахарный диабет

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«Мы сегодня проводим акцию «Диабет — под контроль!» и в рамках импортозамещения дарим глюкометры российского производства и тест-полоски нашим пациентам. Глюкометр ориентирован на нашу Якутию, так как инструкция переведена на якутский язык. Спасибо заводу-производителю за такой подарок к 100-летию со дня образования Якутской АССР», — сказал первый заместитель министра здравоохранения республики Роман Савин.

Аппараты и тест-полоски российского производства будут без проблем получат те, кому они необходимы.

При производстве глюкометров используется уникальная технология, в которой применяются энзимы последнего поколения GDH FAD и полимерно-карбоновая паста для основы ферментного электрода. Высокотехнологичное производство соответствует ГОСТ.

Как сообщало ИА REGNUM, Учёные получили первую опытную партию препарата для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета. Разработку ведут сотрудники Уральского федерального университета совместно с Волгоградским государственным медицинским университетом с 2017 года.