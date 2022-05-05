Москва, 5 мая, 2022, 08:07 — ИА Регнум. О героических действиях рядового Артема Котова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 5 мая в Минобороны России.

Минобороны РФ Рядовой Артем Котов

Уточняется, что рядовой вел обеспечение подразделений реактивной артиллерии боеприпасами и во время очередного марша колонна, составе которой передвигался автомобиль Котова, подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу врага.

Также отмечается, что в результате очередного залпа боевиков рядовой получил осколочное ранение руки от разорвавшегося рядом снаряда. Осознавая, что при попадании в машину подразделения ВС РФ лишатся боеприпасов и возможности наступления, а также, что взрыв автомобиля станет причиной потерь в колонне, Котов самостоятельно оказал себе медицинскую помощь и вывел свою машину из-под обстрела.

«В результате грамотных и самоотверженных действий рядового Артема Котова боеприпасы были защищены от ударов противника и своевременно доставлены на позиции российских артподразделений», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях командира танкового взвода старшего лейтенанта Ильшата Султанова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины