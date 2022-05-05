5 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Реакция пользователей соцсетей в Италии на очередное требование Киева о полном разрыве экономических отношений с Россией

Владимир Бадмаев, , 09:13 — REGNUM Украинский вице-премьер Ирина Верещук в интервью итальянским журналистам вновь потребовала от европейских стран полной поддержки политики Украины.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

В ответ на намерение папы Римского Франциска поехать в Москву она заявила, что перед этим он должен побывать в Киеве и усвоить его позицию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я также считаю, что сегодня лучшей европейской помощью делу свободной и независимой Украины остаётся тотальное экономическое эмбарго и блокада импорта российского газа и нефти. Это является самым весомым доказательством вашей поддержки», — цитирует её слова Corriere della Sera.

Между тем в самой Италии экономисты подсчитали, что запрет на поставки российских энергоресурсов обойдётся стране в более чем 500 тыс. безработных. Это без учёта экономических потерь. При этом к обрушению экономики России, по мнению экспертов, это всё равно не приведёт.

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Простые итальянцы тем временем критикуют власти Киева за постоянные требования оружия и новых санкций и считают, что именно украинские власти добиваются продолжения войны любой ценой

Украинская армия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Начните с закрытия российских газопроводов, которые проходят по территории Украины и откажитесь от денег, которые вам отправляет Путин за транзит, несмотря на войну», — предложил Джулио Де Г.

«Ваша цель — война любой ценой, ценой тысяч человеческих жизней. Наша конституция отвергает войну, они не могут просить нас накормить их и при этом стать пособниками этой кровавой бани», — отметила Виттория Де Л.

«Умеют только просить и требовать, но никогда не слушают», — заявила Мария Луиза П.

«Приказывает ЕС, что нам нужно сделать! Вместо того, чтобы умолять о мире после гибели стольких людей, просить помощи у Папы, это невероятно», — возмущается Лучио Л.

«Достаточно уже разжигать войну, иди на передовую. Вы разрушаете свою страну и убиваете свой народ. Просто покончите с этим», — призвала Джованна Г

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я не понимаю, вместо того, чтобы думать о безопасности своих граждан и немедленном прекращении войны, они переживают за эмбарго! Будь прокляты те, кто так или иначе разжигает эту дурацкую войну. Отвратительно», — недоумевает Стефано К.

«Они всегда хотят больше санкций. Как можно отказаться от газа и обанкротить свой бизнес? Вы сами от газа отказались?» — спросила Анджелика К.

«Если эти люди хотят умереть — пускай, это их выбор, но эмбарго против Путина означало бы смерть итальянской экономики», — подчеркнула Макино Ц.

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