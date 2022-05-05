Тольятти, Самарская область, , 08:07 — REGNUM Песни военных лет исполнил оркестр Росгвардии во дворах домов в городе Тольятти, в которых живут ветераны Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Военный оркестр Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Мы глубоко и искренне преклоняемся перед жизнелюбием наших ветеранов. Те нелегкие испытания, которые возложила судьба на их плечи в годы Великой Отечественной войны, и те улыбки, с которыми они встречают праздник Великой Победы, придают нам сил и уверенности, что и сегодня, во время специальной операции на территории Украины, где фашизм снова пытается расправить плечи, победа будет за нами», — приводит пресс-служба слова начальника центра подготовки личного состава Приволжского округа ВНГ России, полковника Андрея Тряпичникова.

Заместитель главы города Тольятти Артем Анисимов подчеркнул, что ветераны являются прекрасным примером настоящего героизма, сплоченности, отваги и истинной любви к своей Родине. Он заявил, что необходимо сохранить для молодежи правду и память о Великой Победе в мае 1945-го года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области решили выделить средства для покупки жилья фронтовикам.