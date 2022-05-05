Ульяновск, , 08:05 — REGNUM В Ульяновской области продолжается снижение вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По оперативным сведениям ведомства, 4 мая в Ульяновской области лабораторно выявлено 48 носителей новой коронавирусной инфекцией. Это на пять случаев меньше, чем было подтверждено сутками ранее, 3 мая (53 случая).

Всего в регионе сделано 2 050 960 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 4 мая — 1322 теста.

Напомним, что в Ульяновской области примерно каждый десятый тест на коронавирус даёт положительный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии умерли 4657 ковидных пациентов, выздоровели 195 772 человека. Всего официально выявлено 201 907 случаев заражения коронавирусом.

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