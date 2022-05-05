Тверь, 5 мая, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Тверской области женщина, взявшая под опеку маленького ребёнка, признана виновной в истязании своей подопечной, решение суд вынес 4 мая, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установлено судом и следствием, весной 2020 года женщина, у которой возникла неприязнь к маленькой девочке, находившейся под её опекой, систематически избивала её.

Ранее эта женщина была признана виновной в совершении убийства девочки, которая находилась под её опекой, тогда суд назначил ей наказание в виде десяти лет лишения свободы. 4 мая приговором суда женщина признана виновной в совершении истязания ребёнка, ей окончательно назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.