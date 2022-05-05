Горно-Алтайск, , 08:00 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки после COVID-19 выздоровел 81 пациент. Всего за время пандемии коронавирус победили 32 147 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 34 177. За сутки выявлено три новых носителя. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Майминского и Чемальского районов.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 660, в том числе 612 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 372, за весь период – 445 392», — добавили в штабе.