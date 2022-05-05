Веллингтон, 5 мая, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 8 609 случаев локального распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает министерство здравоохранения страны.

Новая Зеландия

При этом 2786 зараженных выявили в городе Окленде, где по-прежнему находится крупнейший очаг распространения инфекции. Также 97 заболевших прибыли на новозеландскую территорию из-за границы. За минувшие сутки в стране скончались еще 20 пациентов с COVID-19.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 386 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 14 находятся в палатах реанимации. Всего с начала пандемии на новозеландской территории подтвердили 966 447 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.