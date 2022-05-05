Иваново, 5 мая, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Перевозки пассажиров по водным маршрутам Кинешма — Плёс и Кинешма — Жажлево – Решма стартуют в Ивановской области с июня, сообщили в пресс-службе правительства региона 4 мая.

Ольга Ларина ИА REGNUM Теплоход

Навигация по маршруту Кинешма — Плёс откроется 4 июня и продлится до 17 сентября, перевозки будут осуществляться по четвергам, субботам и воскресеньям с 9:00 до 18:00 часов. Навигация по маршруту Кинешма — Жажлево – Решма перевозки стартуют с 8 июня, они продлятся до 31 августа и будут выполняться по средам и пятницам с 8:00 до 17:35 часов. Оба маршрута будет обслуживать пассажирский теплоход вместимость 60 человек.

Уже с 18 апреля в Ивановской области заработала паромная переправа вместимостью 15 человек на маршруте Решма — Бузинка.

В 2021 году в период водной навигации 2021 года по трём маршрутам было выполнено более 2,1 тыс. рейсов водным транспортом, перевезено почти 13,9 тыс. пассажиров.