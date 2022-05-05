Воронеж, , 07:58 — REGNUM Суд обязал департамент здравоохранения Воронежской области обеспечить ребёнка-инвалида лекарственным препаратом за счёт бюджета. Истцом выступила прокуратура, сообщили 5 мая в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд

Ранее прокурорская проверка показала, что 14-летнему подростку, страдающему редким генетическим заболеванием, департамент здравоохранения отказал в обеспечении незарегистрированным в РФ лекарственным препаратом стоимостью более 300 тысяч рублей. Препарат мальчику был назначен на постоянно основе консилиумом врачей — в связи с отсутствием альтернативных препаратов для лечения.

Прокуратура Центрального района Воронежа района направила в суд исковое заявление в защиту прав ребенка-инвалида на обеспечение данным препаратом. Суд иск удовлетворил. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района.