Вена, , 07:57 — REGNUM ЕС не готов к введению запрета на поставку российского газа, поскольку такое решение скажется на промышленности и экономике Евросоюза. Об этом заявил глава компании OMV Альфред Штерн 4 мая в интервью газете Kurier.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он напомнил, что в ЕС 20% газа от всего годового потребления забирают домохозяйства, а около 35% и 40% идет соответственно на генерацию энергии и промышленные нужды. По словам Штерна, складывающая ситуация грозит падением экономической активности Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский таблоид Daily Express опубликовал статью, в которой говорилось, что ЕС будет единственным пострадавшим от введения эмбарго на поставку российских энергоносителей.

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