Юрьевец, Ивановская область, , 07:56 — REGNUM Следствие по делу по обвинению бывшего главы Юрьевецкого муниципального района в служебном подлоге и воспрепятствовании предпринимательской деятельности завершено в СУ СКР по Ивановской области, сообщили 4 мая в пресс-службе ведомства.

Дело Pixabay.com

Согласно материалам дела, экс-чиновник обвиняется в том, что в 2019 году внёс ложные сведения в акты о приемке выполненных работ, согласно которым обязательства по муниципальному контракту о благоустройстве исторического центра Юрьевец подрядчиком были выполнены полностью и в срок. Фактически же работы выполнены на тот момент не были.

Кроме того, следствие полагает, что глава района воспрепятствовал законной предпринимательской деятельности, ограничив права индивидуального предпринимателя — ему было отказано в выдаче свидетельства и карт маршрута регулярных пассажирских перевозок в Юрьеве. Ущерб, причинённый предпринимателю, оценивается в 1,9 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.