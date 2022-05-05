Краснодар, 5 мая, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Меры безопасности при проведении акции «Бессмертный полк» усилят в Краснодаре 9 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Бессмертный полк

Колонна участников акции в Краснодаре пройдет по ул. Красной к мемориальному комплексу «Вечный огонь» на ул. Северной. Колонну будут собирать от пересечения улиц Красная-Пашковская до улиц Красная-Мира с 11:00. Шествие стартует в 12:00.

Участником «Бессметного полка» может стать любой желающий. Для этого нужно принести с собой фотографию родственника — участника Великой Отечественной войны, либо портреты военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Однако присоединиться к колонне по ходу её движения не получится — в целях безопасности зайти в колонну можно будет только после прохождения досмотра с помощью металлоискателей.

Точки входа организуют на прилегающих к улице Красной улицам — Пашковской, Горького, Чапаева, Карасунской, Гоголя, Гимназической, Ленина, Орджоникидзе, Мира.

Отметим, что в Краснодаре колонну «Бессмертного полка» возглавит один из символов Великой Отечественной войны — знаменитая фронтовая «полуторка».