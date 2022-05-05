Владивосток, , 07:59 — REGNUM Военнослужащие Тихоокеанского флота и реставраторы завершают подготовку техники к празднованию 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Жители и гости Владивостока смогут увидеть её на парад 9 Мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Т-34 Алексей Колчин © ИА REGNUM

Читайте также: В День Победы военные парады пройдут в 28 городах России

Возглавит механизированную колонну легендарный танк — Т-34. В 2018 году решением командования флота танк начали восстанавливать военные специалисты, а в 2021 году он возглавил историческую колонну техники во Владивостоке. Специалисты обновили внешние элементы корпуса, разместили символику, а также провели проверку технической составляющей.

Кроме механизированной колонны, которая будет участвовать в параде Победы, на Корабельной набережной планируется развернуть выставку современной военной техники Береговых войск ТОФ.

Так, можно будет увидеть модернизированный танк Т-80, боевую машину пехоты БМП-3, бронетранспортер БТР-82АМ, береговой ракетный комплекс «Бастион», зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны «Панцирь-С1» и «Оса», самоходный противотанковый комплекс «Штурм-С», а также современную ремонтно-эвакуационную машину РЭМ-КЛ.

Ко Дню Победы в Приморье подготовлен целый комплекс патриотических мероприятий. Парад Победы, демонстрации, шествия «Бессмертного полка», торжественные митинги и возложения цветов состоятся во Владивостоке и во всех городах и районах края. Приморцы также отведают солдатскую кашу, посмотрят тематические фотовыставки, концерты, поучаствуют в конкурсах, военно-патриотических играх, пройдут встречи с ветеранами и многое другое.

Как сообщало ИА REGNUM, военные парады в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2022 году пройдут в 28 городах России.