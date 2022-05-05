Чебоксары, 5 мая, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Чебоксарах полицейские пресекли попытку проведения нелегального массового заезда, на ряд водителей составлены административные протоколы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

В полиции отмечают, что нелегальные автогонки планировали провести 3 мая на проспекте Тракторостроителей. Информация о скоплении автомобилей поступила в дежурную часть около 4-х утра. По данным правоохранителей, в нелегальных гонках планировалось участие не менее 17 автомобилей.

Автоинспекторы обратили внимание на шесть машин с затемнёнными стёклами. В МВД по Чувашии сообщают, что в отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Напомним, что ранее в Батыревском районе Чувашии привлекли к ответственности водителя, который устроил дрифт на центральной площади. Видеозапись об этом размещена в мессенджере и стала уликой.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая охрану общественного порядка и безопасность на праздничных мероприятиях обеспечили сотрудники полиции, Росгвардии, народные дружинники и представители частных охранных организаций. В полиции заявляли, что «нарушений правопорядка и общественной безопасности не допущено».