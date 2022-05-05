Петропавловск-Камчатский, 5 мая, 2022, 07:49 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском волонтёры с 27 апреля ежедневно раздают гостям и жителям города георгиевские ленточки. Акция продлится до 9 мая. Всего будет распространено 9 тыс. ленточек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

Георгиевская лента

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Символы Победы волонтёры Молодёжного центра раздают ежедневно населению в самых оживленных местах краевой столицы.

Накануне Дня Победы 8 мая георгиевские ленточки будут раздавать в парке Победы, а 9 мая в центре Петропавловска-Камчатского на площади Ленина, где будут проходить основные праздничные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех регионах страны и за рубежом Волонтёры Победы проводят мероприятия, посвященные Дню Победы. Добровольцы навещают ветеранов Великой Отечественной войны, проводят памятные акции.