Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Разведданные, тайно предоставленные Киеву Вашингтоном, привели к гибели российских офицеров. Об этом 4 мая сообщает издание New York Times со ссылкой на источники в кругу американских высокопоставленных должностных лиц.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Утверждается, что США передают информацию о происходящем на поле боя в «режиме реального времени», включая детали о перемещении российских войск.

«США сфокусировали усилия на передаче данных о местонахождении и других подробностях, касающихся мобильного штаба российской армии, который часто перемещается. Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения… для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры», — пишет New York Times.

Точное число погибших в результате таких действий Вашингтона российских офицеров не называется. Издание уточняет, что не все удары киевской армии по позициям российских войск осуществлялись при координации США.

Кроме того, утверждается, что США, якобы, отказываются предоставлять данные о высокопоставленных офицерах из числа военного руководства России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США сняли ряд ограничений на предоставление Украине информации разведслужб.

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