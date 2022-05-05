Сеул, , 07:46 — REGNUM Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи стала членом расположенного в Эстонии Центра НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности. Об этом со ссылкой на главную южнокорейскую спецслужбу 5 мая сообщает агентство Yonhap.

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NIS «Мы намерены усилить наши возможности в киберсфере до мирового уровня, увеличивая число сотрудников, отправляемых в центр, и расширяя рамки совместных учений».

Отмечается, что Южная Корея стала 32-м членом киберцентра НАТО и первой участницей из Восточной Азии. Своё намерение присоединиться к работе данного центра республика обозначила в 2019 году. С 2020 года сотрудники NIS участвовали в учениях в сфере кибербезопасности, проводимых центром.

Из 32 стран, участвующих в работе NIS, 27 являются членами Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные учения НАТО по кибербезопасности «Закрытые щиты» прошли в Эстонии в конце апреля.

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