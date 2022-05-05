Оренбург, , 07:45 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2022 года 1100 жителей остались без электричества. Причиной отключения стали долги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Оренбургского филиала компании «ЭнергосбыТ Плюс».

Нет электричества Дарья Антонова © ИА REGNUM

Общая сумма задолженности населения за электроэнергию на сегодняшний день составляет 780 млн рублей. Энергетики называют меру с отключением электричества самой действенной в отношении злостных должников.

«Ограничению подачи ресурса предшествует несколько уведомлений клиентов, личных визитов специалистов компании с предложением решить вопрос с долгом добровольно. Но, как правило, крайняя мера оказывается самой действенной. Именно поэтому энергетики прибегают к ней всё чаще. В апреле 2022 года электричества лишились порядка 340 должников — жителей Оренбуржья», — сказали в компании.