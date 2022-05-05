Оренбург, , 07:37 — REGNUM Администрация Оренбурга разместила на портале госзакупок объявление об аукционе. Мэрия ищет подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству пешеходной части ул. Советской.

Улица Советская. Оренбург (сс) Ovasiliev

Стартовая цена контракта составляет 8 566 719 рублей. В проект попала часть главной улицы — от Володарского до Набережной Урала.

Планируется, что победитель аукциона выполнит работы до 1 октября 2022 года. Благоустроить предполагается территорию площадью 4,38 га.

Заказчиком проекта является Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города. Заявки на конкурс принимаются до 12 мая. Итоги аукциона подведут 17 мая.