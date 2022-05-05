Дакка, , 07:37 — REGNUM Внедорожник столкнулся с микроавтобусом на северо-западе Бангладеш, сообщает газета The Bangladesh Observer.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, авария произошла на дороге между городами Рангпур и Сайедпур. В результате ДТП три человека погибли на месте происшествия, еще двое скончались по дороге в больницу. Других подробностей дорожной аварии не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля пассажирский автобус врезался в грузовой автомобиль на автодороге в штате Огун в Нигерии. В результате аварии погибли семеро человек, еще пятеро получили различные травмы. Отмечалось, что водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где уже столкнулся с грузовиком.