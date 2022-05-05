Курган, 5 мая 2022, 07:37 — REGNUM Самый состоятельный депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков за 2021 год стал ещё богаче. Это следует из сведений о доходах депутатов, опубликованных на сайте регионального парламента.
Представитель «Единой России» Дмитрий Ильтяков задекларировал за 2021 год заработал 1,66 млрд рублей доходов, на 92 млн рублей больше, чем в 2020 году (1,571 млрд рублей). Ему принадлежит 26 земельных участков, пять жилых домов, три квартиры, здание склада и офиса, железнодорожный тупик, трансформаторная подстанция, мясоперерабатывающий цех, холодильник для хранения мяса и другая административная недвижимость. Автопарк депутата состоит из 41 легкового автомобиля и 50 грузовых, 43 единицы иных транспортных средств и мотовездеход.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Ильтяков регулярно входит в десятку самых богатых депутатов и госслужащих России по версии Forbes.
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