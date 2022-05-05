Курган, 5 мая, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Самый состоятельный депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков за 2021 год стал ещё богаче. Это следует из сведений о доходах депутатов, опубликованных на сайте регионального парламента.

kurgan. er.ru Дмитрий Ильтяков

Представитель «Единой России» Дмитрий Ильтяков задекларировал за 2021 год заработал 1,66 млрд рублей доходов, на 92 млн рублей больше, чем в 2020 году (1,571 млрд рублей). Ему принадлежит 26 земельных участков, пять жилых домов, три квартиры, здание склада и офиса, железнодорожный тупик, трансформаторная подстанция, мясоперерабатывающий цех, холодильник для хранения мяса и другая административная недвижимость. Автопарк депутата состоит из 41 легкового автомобиля и 50 грузовых, 43 единицы иных транспортных средств и мотовездеход.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Ильтяков регулярно входит в десятку самых богатых депутатов и госслужащих России по версии Forbes.