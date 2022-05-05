Чебоксары, , 07:37 — REGNUM В Чувашии очередное крупное ДТП произошло на трассе в республике. Жертвами аварии стали два человека, ещё один человек госпитализирован. Об этом сообщили ИА REGNUM в МВД по республике.

ДТП в Комсомольском районе Чувашии https://21.мвд. рф/

ДТП произошло в Комсомольском районе Чувашии 4 мая на 78 км дороги Цивильск — Ульяновск. Предварительно ведомством установлено, что водитель иномарки Citroen при выезде на «встречку» столкнулся с «Газелью».

По данным правоохранителей, на месте аварии погибли водитель и пассажирка иномарки. Другой водитель с травмами доставлен в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая возле деревни Чиршкасы Чебоксарского района в результате столкновения легкового автомобиля с фурой травмы получили три человека. ДТП произошло на пешеходном переходе.

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