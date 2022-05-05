Владивосток, 5 мая, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Аграрии Приморья посеяли более 2,5 тыс. га риса — господдержка позволила увеличивать посевные площади, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Рис

Читайте также: В Крыму впервые с 2014 года начали сеять рис

Рис сеют в Хорольском, Анучинском муниципальных округах, Спасске-Дальнем.

Посеяно 37% от запланированных площадей — 2684 га, в два раза больше уровня 2021 года. Больше всего риса посеяли хорольские аграрии — 1200 га.

Отмечается, что для увеличения посевных площадей риса сельхозпроизводителям необходимо провести ремонтные работы и подготовить инженерные сооружения на рисовых мелиоративных системах.

«Планируется оказывать дополнительные меры поддержки рисоводам. Предусмотрено 110 млн рублей. Это позволит посеять рис в этом году на площади более 7 тыс. га. Необходимо нарастить объемы продукции собственного производства, чтобы снизить продовольственную зависимость от импорта», — пояснили в минсельхозе Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Крыма впервые после восьмилетнего перерыва начался сев риса.