Берёзовский, Свердловская область, , 07:32 — REGNUM Житель Берёзовского Свердловской области обвиняется в убийстве двоих человек. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга.

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По его словам, в конце апреля пьяный 52-летний гражданин забил людей битой. Это произошло в посёлке Красногвардейский. Пострадавшие скончались на месте.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что убийца сам сообщил сторожу коллективного сада о произошедшем и не стал скрываться с места преступления. Предварительной причиной двойного убийства могло стать «неприемлемое предложение». Гражданин забил оппонентов, затем вынес во двор дома и накрыл одеялом, а утром, проснувшись, понял, что убил людей.