Пермь, 5 мая, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В Перми задерживается прибытие двух самолётов из Москвы и Санкт-Петербурга. Причиной стал плотный туман в столице Прикамья. Об этом сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.

wacki56 Самолет

Самолёты из-за невозможности приземления в «Большом Савино» по причине недостаточной видимости были перенаправлены на запасной аэродром в Екатеринбург. Прибытие лайнеров в Пермь ожидается после 10:00 по московскому времени. Согласно прогнозу, туман в районе пермского аэропорта рассеется в течение часа.

Также из-за тумана из Перми с задержками вылетели три самолёта: один — в Санкт-Петербург и два — в Москву.