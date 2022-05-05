Куала-Лумпур, 5 мая, 2022, 07:31 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба малайзийского министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на территории королевства выросло до 35 567 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 1 054 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 452 835 случаев заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 28 777 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 74 пациента находится в палатах интенсивной терапии, из них 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Минздрав Малайзии отмечает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране продолжает идти на спад. Эксперты не исключают, что очередная волна пандемии в королевстве завершилась.