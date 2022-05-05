Торонто, Канада, , 07:27 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» во втором матче первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Никита Кучеров Nhl.com

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Также отличились Виктор Хедман, Кори Перри, Брэндон Хагель и Брейден Пойнт.

В составе «Торонто» точными бросками отметились нападающие Майкл Бантинг, Митчелл Марнер и Александр Керфут.

Таким образом, «Тампа» сравняла счёт в серии — 1:1. Следующий матч пройдёт 7 мая.

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