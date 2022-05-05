Роли, США, 5 мая, 2022, 07:21 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Бостон Брюинз» во втором матче первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

(сс) Benjamin Reed Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»

В составе «Каролины» по дублю оформили нападающие Себастьян Ахо и Нино Нидеррайтер, ещё один гол забил Йеспер Фаст. Российский форвард Андрей Свечников отдал одну результативную передачу.

Российский вратарь «Харрикейнз» Пётр Кочетков вышел на замену в первом периоде и отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

В составе «Бостона» две шайбы забросил нападающий Патрис Бержерон.

Таким образом, «Каролина» ведёт в серии со счётом 2:0. Следующий матч пройдёт 7 мая.

Читайте также: Гол Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Флориду» на старте плей-офф НХЛ