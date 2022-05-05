Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, , 07:16 — REGNUM В Хасанском районе пойдёт под суд очередной таможенник — бывший замначальника таможенного поста Морской порт Славянка, обвиняемый в получение взятки в особо крупном размере за незаконное бездействие, а также в мошенничестве также в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

На таможне Kaluganews.com

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С марта по сентябрь 2020 года обвиняемый получил лично и через посредника взятку от директора транспортной компании за непринятие мер по документированию ввезённого незадекларированного товара. Таким образом, перевозчик неоднократно привозил из Японии товар без уплаты таможенных пошлин.

Общий размер взятки составил более 1 млн рублей.

В ходе следствия выяснилось, что с сентября 2020 года по март 2021 года фигурант сообщил своему коллеге информацию том, что за более 1 млн рублей он окажет ему содействие в непривлечении к ответственности за полученные им взятки, в том числе путем передачи части денежных средств вышестоящим должностным лицам таможенного органа. После получения суммы он присвоил ее себе, не намереваясь выполнять каких-либо действий к исполнению достигнутых договоренностей.

В рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на два транспортных средства, принадлежащие обвиняемому.

Уголовное дело направлено в Хасанский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хасанском районе прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника таможенного поста Владивостокской таможни. Его обвиняют в получение взятки в 2 млн рублей.