Мадрид, , 07:14 — REGNUM Мадридский «Реал» одержал победу над английским «Манчестер Сити» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Испании и завершилась в дополнительное время со счётом 3:1.

Мадридский «Реал»

На 73-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез открыл счёт. Но «Реал» смог забить два мяча на 90-й и 91-й минутах — дубль оформил форвард Родриго.

В дополнительное время нападающий «Реала» Карим Бензема реализовал пенальти на 95-й минуте.

Напомним, первый матч, который прошёл 26 апреля в Англии, завершился победой хозяев поля со счётом 4:3. Таким образом, «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, в котором сыграет с «Ливерпулем». Финальный матч пройдёт 28 мая.

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