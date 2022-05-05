Оренбург, 5 мая, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области зафиксировано появление первых личинок нестадных видов саранчовых (различные виды кобылок). Ситуация наблюдается в Соль-Илецком городском округе. Об том сообщили в региональном минсельхозе.

Msh.astrobl.ru Саранча

Скорость процесса отрождения личинок зависит от погодных условий. При тёплой погоде процесс проходит активно. Начало отрождения личинок итальянского пруса прогнозируется в конце первой декады мая.

Стоит отметить, в Оренбуржье числится свыше 20 видов саранчовых, относящихся к нестадным видам и не способных перемещаться на далёкие расстояния. В регионе установлено постоянное наблюдение за местами отрождения саранчовых вредителей возле полей с сельскохозкультурами.

Защитные мероприятия проводят при численности вредителей, превышающей экономический порог вредоносности. По нестадным видам он составляет 10-15 личинок на квадратный метр.