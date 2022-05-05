Бразилиа, , 07:13 — REGNUM Препарат молнупиравир, предназначенный для лечения COVID-19, был зарегистрирован бразильским национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa). Об этом 4 мая сообщила пресс-служба фармакологического регулятора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Экстренное применение препарата молнупиравир производства компании Merck Sharp & Dohme было разрешено для лечения COVID-19. Уточняется, что лекарство уже получило одобрение регуляторов в США, Евросоюза, Японии, Великобритании, Австралии. Кроме того, препарат был одобрен к применению Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и на сегодняшний день уже используется для лечения пациентов в 17 странах мира.

Молнупиравир будут назначать только взрослым пациентам с диагностированным COVID-19, у которых есть предрасположенность к ухудшению состояния и развитию тяжелой формы заболевания, при этом им не требуется ИВЛ, а другие варианты лечения не подходят. У препарата есть ряд противопоказаний, в том числе его нельзя назначать беременным женщинам и кормящим матерям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лекарственный препарат молнупиравир войдёт в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств в России.

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