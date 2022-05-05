Пермь, , 07:03 — REGNUM В Перми сегодня, 5 мая, пройдёт первая репетиция Парада Победы. Из-за мероприятия вечером в центре города изменят движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На параде Алексей Колчин © ИА REGNUM

Сегодня ограничения для транспортных средств будут действовать с 19:00 до 23:00 по местному времени (17:00 — 21:00 мск) на Комсомольском проспекте, Октябрьской площади, улицах Екатерининской и Луначарского.

На время пересечения проезжей части колоннами войск Пермского гарнизона будет осуществляться временная приостановка движения всех видов транспорта по улице Ленина.

Движение транспорта будет приостановлено и 7 мая с 10:00 до 14:00. Причина также — репетиция парада.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Парад Победы и акция «Бессмертный полк» в 2022 году в столице Пермского края пройдут в очном формате. Парад состоится на Октябрьской площади и будет состоять из 20 коробок военнослужащих, представителей силовых структур и образовательных учреждений.

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