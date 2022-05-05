Сантьяго, , 06:58 — REGNUM Серия из более чем 40 землетрясений в северной части Чили, произошедших за прошедшие сутки, свидетельствует об аномальной сейсмической активности, заявил глава национального сейсмологического центра в университете Чили Марио Пардо, сообщает Синьхуа.

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«В этом районе землетрясения нередко происходят, мощные подземные толчки фиксировались и ранее. Но необычно то, что эти землетрясения произошли следом друг за другом в одной точке», — заявил он.

При этом эксперты пока не могут предугадать, когда произойдут следующие сейсмособытия в Чили. Также они затрудняются назвать и возможную интенсивность подземных толчков.

Ранее, 4 мая, в Чили произошло четыре землетрясения силой в 5 баллов по шкале Рихтера в районе городов Лос-Вильос и Ла-Лига. Они сопровождались серией афтершоков различной интенсивности. Сведений о пострадавших не поступало.