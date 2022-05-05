Канберра, 5 мая, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Более 2 млрд австралийских долларов ($1,4 млрд) было направлено правительством Австралии на модернизацию и переоснащение ВМС страны и систем ПВО. Об этом 5 мая сообщил глава минобороны Питер Даттон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Австралия

Как пояснил глава австралийского оборонного ведомства, «для защиты интересов страны в стратегически сложной обстановке» в США были закуплены корабельные зенитные управляемые ракеты средней дальности Sea Sparrow (ESSM) Block 2. По словам Даттона, именно эти ракеты станут ключевым элементом переоснащения ВМС Австралии.

Даттон уточнил, что первая партия ракет уже прибыла в страну для изучения и тестирования. В будущем ракетами такого типа предполагается оснастить фрегаты класса Anzac и эсминцы класса Hobart. На вооружении ВМС Австралии стоят на сегодняшний день три эсминца класса Hobart, построенные в 2017, 2018, 2020 годах, и восемь фрегатов класса Anzac, построенных в период с 1994 по 2004 год.

Министр обороны Австралии уточнил, что ряд компонентов ракет, закупленных в США, в дальнейшем планируется производить на оборонных заводах в Аделаиде, Мельбурне, Брисбене и Ньюкасле. Этот шаг позволит Австралии играть более самостоятельную и активную роль на международном рынке вооружений.