Оренбург, , 06:52 — REGNUM Оренбургский областной суд вынес приговор по делу мужчины, расчленившего женщину. Житель Орска признан виновным в жестоком убийстве. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок два года. Отбывать наказания он будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, осенью 2021 года возле дома на улице дети обнаружили чемодан, в котором находилось обезглавленное тело женщины. Вскоре по подозрению в совершению преступления был задержан 42-летний житель Орска. Установлено, что мужчина задушил свою жертву, в ванной расчленил тело, фрагменты сложил в чемодан, который вынес на улицу. Голову женщины выбросил в мусорный бак.

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