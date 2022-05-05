Гонконг, Китай, , 06:38 — REGNUM Управление денежного обращения Гонконга (NKMA), выполняющее функции центрального банка в этом специальном административном районе Китая, решением от 5 мая повысило базовую процентную ставку на 0,5 процентных пункта — до 1,25%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Повышение процентной ставки Pixabay.com

NKMA «Базовая процентная ставка была скорректирована в сторону повышения до 1,25% с немедленным вступлением в силу в соответствии с заранее установленной формулой».

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 4 мая повысила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта — до 0,75−1% годовых.

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