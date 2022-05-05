Стокгольм, 5 мая 2022, 06:37 — REGNUM Женское крыло правящей партии Швеции — социал-демократической — выступило против вступления королевства в НАТО. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Анника Страндхелл, сообщает газета Svenska Dagbladet.
«Совет женского крыла решил придерживаться постановлений нашего конгресса, согласно которому Швеция должна быть внеблоковой в военном отношении и находиться вне НАТО», — заявила она.
Страндхелл добавила, что женское крыло давно выступает за мир и разоружение. В связи с этим во фракции считают неприемлемым вступление Швеции в НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен пообещал Швеции гарантировать безопасность на период рассмотрения заявки на вступление в Североатлантический альянс. Деталей об этом обществу не предоставили.