Стокгольм, 5 мая, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Женское крыло правящей партии Швеции — социал-демократической — выступило против вступления королевства в НАТО. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Анника Страндхелл, сообщает газета Svenska Dagbladet.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Совет женского крыла решил придерживаться постановлений нашего конгресса, согласно которому Швеция должна быть внеблоковой в военном отношении и находиться вне НАТО», — заявила она.

Страндхелл добавила, что женское крыло давно выступает за мир и разоружение. В связи с этим во фракции считают неприемлемым вступление Швеции в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен пообещал Швеции гарантировать безопасность на период рассмотрения заявки на вступление в Североатлантический альянс. Деталей об этом обществу не предоставили.