Москва, , 06:36 — REGNUM Цены на некоторые виды товаров в России остаются на уровне, который был достигнут в период ослабления рубля в конце февраля и марте 2022 года. Об этом заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал о положении на рынке агентству «Прайм». По словам эксперта, такая ситуация характерна прежде всего для автозапчастей, строительной техники и отделочных материалов, а также для ряда медикаментов, электроники и сетевого оборудования.

Речь идет об увеличении стоимости более чем на четверть, за исключением тех товаров, где подорожание связано с уходом производителей из России. Вместе с тем Переславский отметил, что по мере укрепления рубля ряд позиций потеряли в цене. К таким товарам экономист отнес и смартфоны.

Эксперт добавил, что стоит ожидать дальнейшего падения стоимости подорожавших товаров в случае, если будет отлажен параллельный импорт. По его мнению, при такой ситуации уменьшение цены может составлять до 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Минпромторг РФ объявил, что введение параллельного импорта поможет сдержать рост цен в России на товары, доставленные из-за границы. В ведомстве отметили, что легализация такого вида импорта в стране не отменяет требования о цифровой маркировке продукции.

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